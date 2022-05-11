【本地初創】阿里巴巴創業者基金夥滙豐於K11 MUSEA辦Jumpstarter展覽　公眾周五至下周日免費入場

▲ 【阿里巴巴】創業者基金：可持續與健康為大趨勢 政策使創科前景蓬勃

阿里巴巴 （09988） 創業者基金與滙豐 （00005） 舉行Jumpstarter展覽，當中有2所本地初創公司-醫療成像公司Gense 以及智能海洋清潔機械人開發商Open Ocean，勝出Jumpstarter 環球創業比賽，成為Jumpstarter之被投公司。

阿里巴巴創業者基金周駱美琪指出，今年趨勢為可持續發展以及健康科技，疫情亦加速健康科技之發展，當中ESG（環境、社會及企業管治）參賽作品佔可持續組別之20%。周駱美琪更指出，大環境為每個時勢均帶來之困難，但相信每個初創均有能力以現有資源或調整規模應對。隨新政府上任，相信創科行業受惠於大彎區整體政策，發展越來越蓬勃。

便攜式掃描器可掃肺肝腎 作早期篩查用途

Gense首席執行官兼聯合創始人陳柏衡指出，其客群主要來自老人院，醫療連鎖集團，醫管局以及私人護士。掃描器能監察肺功能，如肺塵埃疾病，哮喘。肝功能方面則能偵測脂肪肝和肝硬化，而肝炎則仍在研究階段。陳柏衡亦指腎功能難以復原，因此早期發現非常重要。日後將會將儀器簡化，希望能夠做到病人亦能自行利用儀器檢查。

近日市場波動以致流動性高 為參與私募投資項目「好時機」

其中一間被投公司安投（Altive）管理合夥人王浩然指出，由於該公司投資項目屬長線投資，一般投資一至三年。但近日受市場波動影響，投資者希望將資金流向流動性高的投資產品，為市場帶來投資機遇。由於環球提倡可持續發展，認為替代蛋白具投資前景。因畜牧業碳排放高，日後新鮮肉或式微，認為人造食品為日後趨向，如Impossible Food是安投的項目之一。

最低500元即可購買NFT 製作免費梵高化頭像

Pons.AI 行政總裁Kelvin Tang指出，平台屬藝術共享作用，連結藝術家和贊助人，因此藝術品定價較為親民。例如藝人蔡潔之貓貓主題NFT，定價為500港元，Kelvin指出蔡潔旨在認識更多養貓人士，舉辦線下活動。在可持續發展方面，NFT 較以太幣減少製造600倍，以及Bitcoin減少一千倍。只要下載Pon 應用程式及開設戶口，即可以自己圖片製作梵高化NFT頭像。

展覽位於尖沙嘴K11Musea 6樓，於本月13至15日舉行展覽供公眾免費參與，開放時間由早上10時至晚上7時半，公眾可於網上登記入場。會場設VAR LIVE 虛擬實景槍戰遊戲，藝術家山下晶子之「花吹雪」互動作品，以及電影《花樣年華》之未經收錄鏡頭。

相關文章：

【元宇宙】阿里巴巴、騰訊註冊「元宇宙」商標齊觸礁

【馬雲行蹤】央視報道杭州拘「馬某」涉違國家安全、後改稱「馬某某」 阿里巴巴收復1700億市值、馬雲現身種樹？

【科技股監管】中國據報五一假期後召科企開座談會、憧憬放寬整頓 阿里巴巴騰訊美團均受邀