宜家家居IKEA最大加盟商Ingka　投入32億美元強化門店電商整合

▲ 宜家家居IKEA最大加盟商Ingka Group表示，將投入32億美元（約251億港元）改善門店以對接發展電商銷售。(法新社圖片)

宜家家居IKEA最大加盟商Ingka Group表示，將投入32億美元（約251億港元）改善門店以對接發展電商銷售。包括改裝現存及新增店舖至現時2倍，同時作為電商銷售的產品分發點。

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計劃將覆蓋Ingka營運的32個市場，包括：美國、法國、芬蘭、加拿大、德國和西班牙。大約三分之一的投資將分配給倫敦市場，改善門店、提供新服務和新配送中心，使公司能在24小時內完成送貨上門。位於斯德哥爾摩和多倫多的首家城際級門店亦即將開業，提供2,000多種產品及大型家具送貨上門。

芬蘭網購客快一半收貨

Ingka Group發言人表示，門店仍然是其最大優勢並會持續改進滿足客戶需求，該企相信門店將扮演雙重角色，提供最佳實體及網上零售體驗，實現更快速及可負擔的網購下單門店直送服務。

是次投資將可提供浸沉式體驗及支援愈來愈多的送貨上門需求，舉例近期完成改建的芬蘭庫奧皮奧(Kuopio)門店，協助處理網上訂單，客人可縮短一半時間收到貨品及降低運輸成本約四成。

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責任編輯:王浩賢