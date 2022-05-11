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【Google開發者大會】Google I/O 2022重點預測　平價手機Pixel 6a同場亮相？

科技 19:46 2022/05/11

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綜合外電報道，Google I/O開場發布會將公布Android 13新系統資訊、首款Google Pixel Watch（Reddit用戶tagtech414分享圖片）。

Google I/O年度開發者大會將在香港時間5月12日凌晨一時正登場，綜合外電報道，預計Google I/O開場發布會中，將公布Android 13新系統資訊、首款Google Pixel Watch、平價旗艦手機Google Pixel 6a，以及無線耳機Google Pixel Buds Pro等新產品。

  • Android 13

Google早前已釋出Android 13開發者測試版本，在是次開發者大會更會展示更多詳情內容，包括Android 13的設計策略。

Android 13將延續Android 12的Material You個人化風格設計語言，強化機器學習、私隱權限等在原生App與服務上的表現。例如，需要得到用戶允許，才可發送推送訊息等。

  • 首款Pixel Watch

目前已經有相關的設計、規格、美國專利及商標局（USPTO）文件曝光，據悉，Pixel Watch在外觀方面，將採用圓形錶盤及配備矽膠錶帶。

  •  平價Pixel 6a

Google過往發布自家旗艦Pixel手機後，都會伴隨推出平價a系列版本。Pixel 6a預計將搭載與Pixel 6系列相同的Google Tensor自研芯片，設有6/8GB+128GB儲存容量。

不過相機方面，並非採用Pixel 6的5千萬像素主鏡頭，而是1,200萬像素主鏡頭；另配備1,200萬像素超廣角鏡頭，前鏡頭則為800萬像素。

  • 無線耳機Pixel Buds Pro

據科技爆料達人Jon Prosser日前透露，Google將會推Pixel Buds Pro的真無線耳機即將推出。預計Pixel Buds Pro支援主動降噪功能，與售價約99美元（約1,551港元）的平價型號Pixel Buds A系列有所區別。

責任編輯：張寶燕

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