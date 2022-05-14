【醫療科技】AI化身醫療助手　戰亂中提供50種緊急治療建議

▲ 美國國防高等研究計劃署與美國大型國防工業承辦商雷神公司旗下的Raytheon Intelligence & Space合作，聯手打造以AI與擴增實境（AR）技術為基礎醫療頭戴裝置。（Raytheon Intelligence & Space官網圖片）

人工智能（AI）科技日趨成熟，用途亦愈來愈廣泛。美國國防高等研究計劃署（DARPA）近日與美國大型國防工業承辦商雷神公司旗下的Raytheon Intelligence & Space合作，聯手打造以AI與擴增實境（AR）技術為基礎醫療頭戴裝置，在緊急情況下指導現場人員正確的治療方法，減少士兵在戰場上傷亡。

據Raytheon Intelligence & Space官網資料指，是次研發的醫療頭戴裝置名為「MAGIC（魔法）」，具備醫療協助、引導、指示和矯正（Medical Assistance, Guidance, Instruction, and Correction）系統。屆時醫務人員在戰場上，若需要進行急救，就可戴上MAGIC裝置掃描傷兵的情況，並即時分析傷患情況再提供醫療提示，當中包括執行手術、用藥劑量等。據悉，AI系統共支援在50種不同的醫療情況下，提供實時指導。

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該企指出，為了訓練AI系統，共收集了2,500部以上的醫療手術影片，和接近5,000萬張相關照片，透過機械學習技術讓AI系統學習。Raytheon Intelligence & Space透露，預計會在18個月內推出首批測試裝置，並會將培訓數據與業界共享。

Raytheon BBN研發人員Brian VanVoorst表示，戰場的醫療環境相當混亂，對於醫療人員來說充滿挑戰。是次研發裝置的目的，是在戰場以不干擾醫護兵專注力為前提，提供精準的醫療協助，增加傷兵存活率。

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責任編輯：吳嘉雯

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