【醫療科技】AI化身醫療助手　戰亂中提供50種緊急治療建議

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人工智能（AI）科技日趨成熟，用途亦愈來愈廣泛。美國國防高等研究計劃署（DARPA）近日與美國大型國防工業承辦商雷神公司旗下的Raytheon Intelligence & Space合作，聯手打造以AI與擴增實境（AR）技術為基礎醫療頭戴裝置，在緊急情況下指導現場人員正確的治療方法，減少士兵在戰場上傷亡。
據Raytheon Intelligence & Space官網資料指，是次研發的醫療頭戴裝置名為「MAGIC（魔法）」，具備醫療協助、引導、指示和矯正（Medical Assistance, Guidance, Instruction, and Correction）系統。屆時醫務人員在戰場上，若需要進行急救，就可戴上MAGIC裝置掃描傷兵的情況，並即時分析傷患情況再提供醫療提示，當中包括執行手術、用藥劑量等。據悉，AI系統共支援在50種不同的醫療情況下，提供實時指導。
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該企指出，為了訓練AI系統，共收集了2,500部以上的醫療手術影片，和接近5,000萬張相關照片，透過機械學習技術讓AI系統學習。Raytheon Intelligence & Space透露，預計會在18個月內推出首批測試裝置，並會將培訓數據與業界共享。
Raytheon BBN研發人員Brian VanVoorst表示，戰場的醫療環境相當混亂，對於醫療人員來說充滿挑戰。是次研發裝置的目的，是在戰場以不干擾醫護兵專注力為前提，提供精準的醫療協助，增加傷兵存活率。
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責任編輯：吳嘉雯
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