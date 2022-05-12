【烏克蘭戰爭】烏軍用18萬元火箭炮 數秒摧毀俄3800萬元最先進坦克

俄羅斯烏克蘭戰事持續，烏克蘭國防部發布影片，顯示俄羅斯一輛價值400萬英鎊（約3,880萬港元）的最先進坦克Т-90М在數秒內被擊毀。據悉，烏克蘭軍是使用一枚價值1.8萬英鎊（約17.5萬港元）的瑞典製火箭彈，炸毀T-90M。

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烏克蘭國防部周二（10日）發布一段影片，相信是使用無人機在烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）北部的Stary Saltiv拍攝。影片顯示俄烏兩軍激烈交戰，一輛俄羅斯新型坦克Т-90М突然被火箭撃中，瞬間爆炸冒出巨大火球及有大量金屬碎片。

烏國防部指，烏軍利用價值1.8萬英鎊的瑞典製火箭炮，成功摧毀俄軍新型坦克。烏軍同時感謝瑞典提供武器，協助烏克蘭擊退俄軍。

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Т-90М被指是俄羅斯最先進的主戰武器，已被部署參與俄烏戰事。據悉俄國擁有100輛Т-90М，每輛價值400萬英鎊。這款坦克為俄軍常用坦克T-72的升級版，配備更堅固裝甲且準確度也提高。Т-90М更具備發射導彈、炮彈的能力，可搭載3名俄軍，時速可達每小時60公里。

英國防部表示，Т-90М未協助俄羅斯在戰爭中佔據優勢，最少有一輛T-90M被摧毀。

責任編輯：郭麗明