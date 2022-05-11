【消費情報】小米之家新都會廣場店5月13日開幕 推出一連3日限時開幕購物禮遇

小米（01810）香港今年繼續擴大銷售網絡，繼去年分別於觀塘、將軍澳、黃大仙、屯門、大埔及荃灣開設小米之家專賣店後，小米香港宣布將於本周五（13日）正式進駐葵芳區，在新都會廣場設立專賣店，並於開幕首3天推出多個限時開幕購物禮遇。

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新店佔地約865呎，店內提供過百款小米產品，包括最新推出的Xiaomi 12系列、Redmi Note 11系列、Xiaomi Buds 3/3T Pro及Xiaomi Watch S1/S1 Active等一系列全新引入香港的生產鏈產品。

為慶祝新店開幕，顧客於5月13日至15日期間，凡於舖內消費單筆訂單（不含手機及平板）滿1,000元即減100元。

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除此以外，小米香港於開幕首3天，更推出一系列開幕及限時購物禮遇：首150名蒞臨新店之顧客，凡於5月13日消費滿300元，即可在小米手環6（299元） 、小米電動打氣機1S黑色（289元）或米家負離子風筒H300（199元） 之中，任選其中一款換領。

於開幕當天（5月13日）的三段指定時段內，總消費金額最高的首3位顧客，即獲贈以下生產鏈產品：小米掃拖機械人2（第一名，1,899元）、米家手持無線吸塵器1C（第二名，1,299元） 、小米盒子S（第三名，569元）。

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5月14日凡於舖內消費滿800元（不含手機），即獲贈小米手錶超值版1隻（429元）。 另外，於5月15日凡於舖內購買Redmi手錶2 Lite，即獲贈Redmi手錶2 Lite錶帶一條（29元）。

「小米之家新都會廣場專賣店」資料

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場4樓494-496號舖 營業時間: 11:00-21:00 電話：3709 2163

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責任編輯：嚴浩文