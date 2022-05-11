【消費情報】上水廣場「涼浸浸・初夏祭」 玩遊戲換珍煮丹夏日飲品 逾3萬件貨品1折起發售

上水廣場購物感謝祭再度回歸，由本月14日至7月3日，上水廣場將會推出「涼浸浸・初夏祭」活動，其中「涼浸浸初夏園遊會」現場特設多款遊戲大挑戰，只要在場內單日消費滿港幣300元，即可參加遊戲，更有機會換領珍煮丹PRE-SUMMER PARTY夏日飲品1杯。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

商場2樓的「涼浸浸初夏園遊會」，商場將會特設5大夏日祭典的傳統遊戲大挑戰，包括「Hello Summer Sweetie!」、「夏日迷之旅」、「涼浸浸滾滾樂」、「初夏抓一番」及「球願成功」。只要在場內即日單一消費滿300元，便可參加遊戲1次，成功挑戰遊戲即可免費獲贈上水廣場珍煮丹PRE-SUMMER PARTY系列夏日飲品（包括白雪雪龍眼、眼甘甘木瓜及芒芒木瓜奶）1杯或其他精美禮品。

逾3萬件美容化妝、時尚飾品、潮流用品、餐飲美食禮券以低至1折激賞價發售，包括G2000時尚棒球帽（39元）、老行家燕窩珍珠潤澤光采面膜（6.5元)、CRISELLA歐美簡約金屬手錶（128元）、ALL DAY Muffin鬆餅（2.8元）等，每件貨品均以限量發售。

顧客只要以電子貨幣於初夏祭指定星期六即日消費滿指定金額，即可以1折激筍價換購城中至新至潮產品：單一即日消費滿50,000元，更可以用1折換購iPhone 13（256GB）（760元）、Dyson全新桃紅色風筒（368元）及Nintendo Switch（228元）等；單一即日消費滿港幣18,000元，即可以1折換購AirPods第三代（150元）、Shiseido皇牌免疫力全新肌源補水組合（250元）及Marshall藍牙耳機（130元）等；單一即日消費滿港幣5,000元，即可以1折換購Bruno氣炸鍋（80元）及Estee Lauder升級再生基因修護賦活眼霜套裝（88元）等。

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「皇牌週激筍優惠」將會分兩階段推出，當中包括CANVAS玫瑰免沖水潔膚套裝（56折優惠價375元）、ESTEE LAUDER持久防曬粉底套裝（56折優惠價425元）、LANCOME GÉNIFIQUE發光眼霜15ml套裝（52折優惠價535元）、The History of Whoo 天率丹和率極致再生水乳套裝（39折優惠價2,070元）等。

其他時尚產品包括ASICS GEL-PTG（61折優惠價479元）、ASICS COURT BREAK（61折優惠價359元）、PUMA MIRAGE SPORT（4折優惠價359元）、ADIDAS SUPERSTAR FOUNDATION（34折優惠價299元）、New Youth ADIDAS ZX 1K BOOST（28折優惠價249元）等。珠寶鐘錶亦有閃爍優惠，包括周生生精選鑽石飾品6折、DAZZLE 18K 金鑽石戒指（64折優惠價2,480元）、Watch Station International 水晶深藍貝母面女士手錶（3折優惠價195元）、男士三圈計時手錶（4折優惠價940元）等。

「福袋大激賞」送出超過1,400份限量福袋禮遇，包括型格電器福袋、閃爍星鑽福袋、行山必備福袋、美妝扮靚福袋、健康防疫福袋及滋味美食福袋。The Point會員只需於場內以電子貨幣消費滿指定金額，即免費換領尊貴禮品及商場電子券。

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「美妝・扮靚賞」送出商場電子券及積分獎賞，The Point會員於場內指定美妝、個人護理及時裝商戶合共消費滿指定金額，即賞650元商場電子券組合及1小時免費泊車券；此外，消費滿4,000元以上更可享3倍會員積分獎賞，高達80元Point Dollar回贈。

「假日消費王」於周六、日及公眾假期推出，每日最高消費的The Point會員，即可獲贈4,500元商場電子券組合及500元Point Dollar。

「Point Dollar 有禮」提供積分當錢使及消費即賞餐飲電子優惠券，The Point會員於上水廣場近80間Point Dollar認受商戶單一消費滿800元及同時使用200元Point Dollar，即可享港幣50元餐飲美食電子券。

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責任編輯：嚴浩文