▲ 【香港經濟】大摩料香港今年GDP增長0.5% 即使疫情反彈、再推嚴厲防疫措施可能性低

香港逐步走出第五波疫情，摩銀士丹利認為，香港首季經濟收縮4%後，未來數季的復甦步伐料緩慢，次季經濟增長料按年增長0.4%，下半年經濟料溫和增長2.6%，2022年全年經濟增長約0.5%，2023年則會在中港恢復通關下，經濟顯著反彈至增長4.5%。

「雖然疫情仍有潛在重燃可能性，但基於疫苗接種比率持續上升，加上封城嚴重削弱香港的金融中心競爭力，相信重啟嚴厲的防疫措施，或整體封城的可能性相對低。」

大摩料港上半年CPI升1.4%

大摩預期，私人消費在防疫措施放寬及消費券效應下，會由首季的下跌5.4%，改善到次季的升1%，下半年則升0.6%。隨消費市場逐步復甦，香港上半年消費物價指數（CPI）料升1.4%，下半年升1.7%，2023年升2%。

大摩稱，央行「鷹」派，加上地緣政治風險升溫，環球經濟疲弱，將對香港出口構成衝擊，其次，內地於第四季中前放棄「清零」政策的可能性不大，若內地持續封城，未來兩季或持續影響供應鏈及香港商品貿易，而中港通關或延續至2023年，意味香港服務出口持續疲弱，再加上聯儲局進取加息，港息或會快速上揚，影響利率敏感行業的需求。

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