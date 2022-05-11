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【疫下旅行】國際旅遊集團訂單急增　負責人：旅客比去年增170萬人

商業 19:23 2022/05/11

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TUI向英媒英國廣播公司（BBC）透露，隨各國放寬旅行限制，加上暑假將至，因此人們對旅行的需求也大增。（法新社資料圖片）

隨疫情日漸緩和，各國放寬旅客出入境要求，因此吸引不少人出國旅行。國際旅遊集團TUI表示，由於不同地區也放寬旅行限制，因此於過去周六（7日），該企的旅遊訂單急增。惟TUI負責人強調，戰爭、疫情和燃料成本增加對旅客的影響仍然難以預測，認為發展前景仍未明朗。

【松本清】松本清香港1號店5月11日開業　月內進駐沙田、下月屯門！（多圖）

旅客人數回復疫情前水平

TUI向英媒英國廣播公司（BBC）透露，隨各國放寬旅行限制，加上暑假將至，因此人們對旅行的需求也大增。該企表示，於過去3個月，共有190萬名旅客乘坐TUI旗下的飛機，較去年同期相比，增加了170萬；而本年暑假的旅行訂單已回復至2019年85%的水平。

該企董事長Fritz Joussen指出，現時人們更傾向時間較長的旅行，也更願意參加當地的旅行團，因此旅客的消費能力增加，有助緩解旅遊業過去的困境。他直言2022年將會是一個不錯的財政年度，可以與2019年疫情前媲美。

惟該企強調，疫情和烏克蘭戰爭對客戶行為的影響仍然「難以預測」，加上燃料成本上升，旅遊成本也隨之上升，影響旅客的旅遊意欲。

【日圓貶值】日圓狂貶未令旅遊業獲益　難重回疫前近3千億收入水平

【松本清香港】直擊松本清香港首間分店　目標開100間　地鐵站也有份？（有片）

責任編輯：文睿

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