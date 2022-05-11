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【有相睇】手快有手慢無　換樓客翻睇愉景新城三房後速議價　迅速拍板搶先數組客入市

股樓投資 18:42 2022/05/11

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自從按保再度放寬，換樓鏈加快轉動，買家想購入大單位也要加速決定。中原地產周毅麒表示，第五波疫情減退，社交措施逐步放寬，推動買家重投市場入市，樓市交投回暖。荃灣愉景新城本月暫錄得3宗成交，有買家睇中心儀單位後迅速落訂，搶贏其他幾組客購入三房單位。]

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
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成交為屋苑2座中層A室，實用面積682平方呎，三房套房間隔，向東南，享開揚市景及山景，叫價968萬元，最後以926萬元沽出，折合實用呎價13,578元，減幅約4%。周毅麒指，買家為家庭客，一直物色鐵路沿綫低水大單位作換樓，睇樓已兩年，看遍多區，最終鍾情荃灣愉景新城屬區內指標屋苑之一，位置方便，參觀數十個放盤後，心儀上址裝修雅致新淨，「翻睇」後立即洽購，議價期間有不同的地產代理不停與業主推薦潛在買家，但該批買家均未能快速作出入市決定，上述換樓客議價4小時，獲減42萬元，便拍板購入。

據指，原業主於2012年11月以531萬元買入，持貨9年多轉售，帳面獲利395萬元，單位期內升值74%。

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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撰文 : 謝昕蕎

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