【經典遊戲】Google重現彈珠台小遊戲　迎接開發者大會

▲ Google年度開發者大會前夕，推出了彈珠台遊戲（I/O Pinball）。（I/O Pinball官網截圖）

Google於今（11日）舉辦年度活動I/O開發者大會，將展示一系列新產品。為迎接一年一度的活動，Google推出彈珠台遊戲（I/O Pinball），令用戶重溫經典之餘，亦展示旗下受歡迎的程式設計工具。

彈珠台遊戲（I/O Pinball）透過Google旗下的Flutter和Firebase定制而成，Flutte為Google開發的開放原始碼行動應用軟件開發套件，Firebase則為Google應用程式開發者平台。該遊戲可以在Google Chrome及流動裝置上使用，作爲開發者大會開始前的「小彩蛋」。

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該遊戲目的是慶祝Google旗下Chrome、Android、Firebase和Flutter的誕生。遊戲内有4個角色，分別是代表Chrome的Dino、代表Android的Bugdroid、代表Firebase的Sparky、代表Flutter的Dash。整體而言，這個遊戲旨在突出Google最成功的項目。

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用戶可以前往I/O Pinball網站，進行第一輪比賽，選擇角色後，發射彈珠。遊戲設有來自世界各地的實時排行榜，讓用戶可以與各地玩家比拼。

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責任編輯：吳嘉雯

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