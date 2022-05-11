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【加密貨幣】穩定幣UST大跌　耶倫呼籲國會授權監管

環球政經 19:00 2022/05/11

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本周與美元一比一掛鉤的穩定幣TerraUSD（UST）價格急劇下跌，引來加密貨幣投資者恐慌。促使美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周二（10日）再次呼籲國會授權監管穩定幣。

耶倫在參議院銀行委員會聽證會上指出，最近UST的下跌證明不受監管的加密貨​​幣市場對金融穩定構成潛在威脅，「一種名為TerraUSD的穩定幣經歷了一次暴跌並貶值，說明了這是一種快速增長產品，對金融穩定造成風險，我們需要制定一個合適的框架。」

同場加映：【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好 

UST是第四大穩定幣，上周末發生一系列大規模贖回，打破了與美元的掛鉤後急劇下跌，根據Coinbase的數據，周三（11日）曾報0.48美元， 24小時跌46.61%。穩定UST價格的加密貨幣Terra（LUNA） 24小時亦大瀉89.96%，暫報2.62美元。

【延伸閱讀】 摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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金融 贖回 美國財政部 耶倫 虛擬貨幣

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