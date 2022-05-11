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【串流平台】據報Netflix今年底推廣告平價Plan　開始打擊「串流寄生族」

環球政經 19:50 2022/05/11

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串流平台Netflix（美：NFLX）上月公布的業績報告錄得多年來的首次訂閲用戶流失，公司行政總裁Reed Hastings表示，計畫在未來一兩年內推出含有廣告但較低價的訂閱計畫。據《紐約時報》周二報道（10日）， Netflix可能會在今年年底之前推出低價訂閱計畫，較原定計劃提前。

報道引述一份公司內部文件顯示， Netflix打算在今年第四季推出帶廣告訂閱計劃，同間還會對居住不同地址但分享家庭帳戶的用戶徵費，打擊「串流寄生族」。

同場加映：【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好 

該內部文件表示，除了Apple TV+外，其他串流平台如Hulu、HBO Max、Peacock等都提供帶有廣告的訂閲計畫，證明即使提供廣告仍能保持品牌優勢。

Netflix多年前曾經公開表示，用戶永遠不會在串流平台上看到廣告，但現時卻透露將開始提供低價含廣告的訂閱計畫，證明公司正面臨著重大的業務挑戰。在上個月公佈的第一季度財報中，Netflix表示今年前三個月失去了20 萬用戶，這是十年來首次，並預計未來幾個月還會再流失200萬用戶。自業績公布，Netflix的股價已大幅下跌超過70%，公司市值蒸發了約700億美元。

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責任編輯：黃苑筠

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