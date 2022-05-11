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【烏克蘭戰爭】烏停俄天然氣中轉站 佔供歐總量近3分1

環球社會熱點 18:31 2022/05/11

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烏克蘭仍為俄羅斯運送天然氣至歐洲國家的中轉地，但烏克蘭天然氣管道運營商GTSOU周二（10日）宣布，由周三（11日）起Sokhranivka管道輸送天然氣，指責佔領當地的俄軍干擾技術流程，以及利用管道將天然氣輸送至親俄烏東地區。

德國荷蘭外長突訪烏 晤澤連斯基 【下一頁】

GTSOU指受到不可抗力（force majeure）因素影響，周三起暫停Sokhranivka管道的天然氣輸送 。

俄軍於開戰初期已經佔領新普斯科夫（Novopskov）邊境的壓縮站。新普斯科夫壓縮站每日輸送約3,260萬立方米天然氣，料佔俄羅斯供給歐洲天然氣總量近三分之一。

GTSOU指控俄軍干預天然氣輸送的技術流程，壓縮站無法運行。公司會把受影響天然氣暫時轉送至烏克蘭控制的蘇扎（Sudzha）轉運站。

路透社引述GTSOU行政總裁Sergiy Makogon指，俄軍開始將天然氣經管道輸送至烏東兩個親俄的分離主義地區。

聯合國大會通過 捷克取代俄為人權理事會成員 【下一頁】

俄羅斯天然氣公司Gazprom已接獲烏克蘭通知，將於當地周三早上7點起停止通過Sokhranivka管道輸送天然氣。Gazprom稱沒有發現不可抗力因素或管道輸送受干擾的證據，強調公司已履行對歐洲天然氣買家的義務。

Gazprom又質疑，GTSOU聲稱將所有天然氣輸送至更西部的蘇扎轉運站，在技術上難以實行。

摩爾多瓦位於烏克蘭西部邊境，摩爾多瓦天然氣公司表示並無收到GTSOU或Gazprom關於天然氣供應可能中斷的通知。

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責任編輯：郭麗明

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