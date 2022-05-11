【基金收息】富途：今年十大熱銷基金由貨幣基金主導　開戶送90日7厘基金收益券、最多收益多少？

▲ 【基金收息】富途：今年十大熱銷基金由貨幣基金主導 開戶送90日7厘基金收益券

環球股市年內表現波動，富途（美：FUTU）指出，今年首4個月富途平台首十大申購基金產品，6款為收息類貨幣基金，反映客戶投資風險承受水平較去年下降，選擇低風險等級的投資者由71%增至91%。富途宣布推出年化基金收益券開戶優惠，成功開戶並固定本金90日的基金投資者，可用年化利率7厘收取基金收益。

富途表示，至5月30日下午3時，成功開通股票賬戶並存入10,000港元或以上資金，可獲股票、基金獎賞。新客戶可取得7厘年化收益券，在申購任何基金時使用，優惠可套用至最多30,000港元或 3,600美元的本金，派發最多90日收益奬賞 ，名額先到先得。

以港元計，以富途最新優惠購買基金，最多可獲約517元收益。連同富途繼續推出一股騰訊、300元股票現金券、港股買賣免佣等，富途指最新開戶獎賞總值約1200元。

富途指出，在其平台中，Y世代客戶對基金的參與度最高，佔整體6成，但可承受風險較高的Z世代的基金佔倉位比例按年躍升，由18.4%大增至33%，可見基金已成為人生不同階段的投資選擇。

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