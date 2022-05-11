【中國經濟】瑞銀指內地疫情及封控措施為經濟帶來挑戰　下調今年中國GDP增長預測至5%以下

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告，指中國多地發生Omicron疫情以及因此而採取的封控措施，為整體經濟帶來挑戰，因此下調今年中國GDP增長預測至5%以下，惟報告相信政策支持加大力度有望幫助下半年經濟增長從第二季的低谷復甦。

鑑於中國的疫情形勢以及聯儲局的鷹派傾向，該行財富管理亞太區投資總監辦公室預計，短期內人民幣兌美元將走軟。未來幾天或幾周，美元/人民幣或升至6.55。建議美元投資者對沖其人民幣多頭倉位。

今年MSCI中國指數盈利增長預測下調至11%

報告下調今年MSCI中國指數盈利增長預測2個百分點至11%，以反映通信服務、可選消費和工業等三大行業增長或放緩。報告指，近期市場震盪之際，持續建議增加周期和價值股配置，同時也看好準備進行或已進行股票回購的公司。

報告將今年全球科技行業盈利增長預測從14-15%下調至12-13%。建議投資者增加對優質科技公司的配置，並看好享有強勁自由現金流收益率和較高股東收益率的股票。建議投資者對科技股組合進行再平衡，提高對優質科技公司的配置。報告指出，看好享有強勁自由現金流收益率（現金返還能力）以及較高股東收益率（現金返還意願）的企業。

債券方面，報告認為隨着投資級債券收益率升至4.7%以上，預計需求將有所恢復。在利率波動的環境下，該行偏好短存續期（久期）投資級債券。報告亦認為，年報公布後，投資級與BB級中資房企債券有上行潛力。匯率方面，已上調美元/人民幣預測，建議基於美元的投資者對沖人民幣多頭頭寸。

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