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【理財智慧】善用虛擬銀行儲蓄賺息差 聽日仲可以搶MIRROR飛

理財智慧 18:23 2022/05/11

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如果是MIRROR「鏡粉」的讀者，都知道Mirror將於7月舉行演唱會，網上現時已經出現不少搶飛攻略，甚至未賣飛在拍賣網頁已經有「黃牛票」，優先預購主要有兩個方法，分別為加入成為「MIRO」 (MIRROR 官方fans Club) 和透過虛擬銀行Mox 優先訂票。但Mox Bank 除了可以優先訂票外，原來也可以提供低息找卡數、現金回贈和利用Mox credit賺取息差。

同場加映:【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

優先訂票

今次《FWD呈獻：MIRROR WE ARE Live Concert 2022》演唱會，只有Mox Bank 的客戶擁有優先訂票的服務，相信已經有不少「鏡粉」已經開設了Mox信用卡，優先訂票時間為明天 (5月12日) 早上10時開始，以先到先得的形式開賣，每次最多只可以預計門票兩張，相信明早一定出現「爆Ser」的情況。

 

低息找卡數

Mox Bank有一個「即時清」的功能，主要是以較低的利息清還其他信用卡的卡數，審核後Mox會直接向該銀行清還款項，並日後利用Mox Credit作分期還款。現時其他銀行分期支付，年息可能動輒10%以上，但如果以借取20,000元為例，分60期還款，Mox Credit實際年利率只有2.8%，與供樓的利息差不多，因此為用戶提供低息找卡數的服務。

 

現金回贈

銀行為了吸引用戶「碌卡消費」，都會提供不同程度的優惠和回贈，例如到指定餐廳用膳提供額外的積分獎賞，用戶可以透過積分換取禮品、飛行里數、超市現金券等，但積分也有到期日，因此兌換前要好好善用。有別於積分，Mox是直接提供現金回贈，所有用戶1%(無上限) 、指定用戶3%及5%(有上限) ，所有回贈直接存入戶口，相比計算積分和兌換禮品更簡單操作，也不會受到期日的限制。

賺取息差

這是一個網上理財KOL分享的一個賺取息差的方法，主要是透過Mox Credit 去賺取回報。Mox 為客戶提供一個Mox Credit功能，可以直接利用Mox Credit 以個人的額度 ( 視乎用戶提供的個人記錄)轉錢到其他銀行，而該筆款項並非透支，而是一筆類似信用卡的消費，在月結日時償還。

由於有部分虛擬銀行或銀行提供港幣活期存款的回報，雖然以年息計算，但每月派發回報。例如ZA Bank 提供的「活期GO」為例，最高可以提供活期年利率0.31% 的回報。因此讀者如果每月透過Mox Credit將錢直接轉到ZA BANK，便可以在無風險的情況下賺取0.0258%回報，以十萬元計算的話，每月可賺取25.83。但讀者需要按時進行操作，避免Mox Credit(類似信用卡數) 因為遲了交款而收取額外費用；同時也要留意「活期GO」的利率是可變的。

 

同場加映:【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：陳佳恩

 

 

 

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