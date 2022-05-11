【業績】富智康首季虧損收窄至1880萬美元　中國手機市場需求淡靜造成重大影響

▲ 富智康首季虧損收窄至1880萬美元 料中國手機市場需求淡靜持續至次季

富智康 （02038） 截至今年3月底止，首季營業收入及其他經營收入為22.1億美元，按年升9.7%，虧損由去年同期的3804.4萬美元收窄至1880萬美元。富智康預期上半年可能產生虧損。

富智康提到，年初至今，中國這一最大手機市場的需求淡靜。儘管手機市場的需求時常具有季節性，但根據研究公司IDC的最新研究，期間中國市場錄得出貨量整體同年相比下降14.1%。終端消費者消費意慾下降及對中國品牌的重新評估亦似乎反映了該需求疲弱情況。該等因素已於期間對集團直接造成重大影響，且該等影響很可能於今年第二季度持續。

同時，疫情不可預測地爆發，從而迫使城市封鎖、邊境管控趨嚴以及境內及跨境活動減少，並進一步對物流、零組件供應及價格、直接勞工供應、產能及計劃以及手機出貨量造成不利影響，導致集團工廠的產量波動，這對使用率及訂單履約造成影響，並產生相關成本。

另外，俄烏衝突亦可能對消費者的購買行為造成重大影響，例如包括進一步延長一般手機替換時間週期。

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