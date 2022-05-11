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【3D打印】中國工程師用AI配合3D打印　料2024年組成大壩

科技 19:00 2022/05/11

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預料將於2024年，中國將以人工智能（AI）和3D打印技術，在青藏高原上興建一座590呎高的大壩。（法新社資料圖片）

3D打印技術日漸成熟，廣泛應用在不同範疇上。有中國工程師近日以刊登於北京清華大學學報上，有關3D打印技術的論文為藍圖，預料將於2024年，以人工智能（AI）和3D打印技術，在青藏高原上興建一座590呎高的大壩。

【侵犯私隱】美國人面辨識公司與人權組織和解　暫停向私人企業提供服務

據外媒《Popular Mechanics》報道，北京清華大學博士劉天雲於上月發表論文，闡述了以3D打印大壩的計劃。最近，中國工程人員正研究將劉天雲的研究論文想法實踐。

工程人員預計，大壩興建過程主要透過AI機械人將已打印好的3D建築材料運送到工地，並使用無人駕駛推土機、鋪路機和壓路機等，將3D建築材料一層一層地組合成大壩，直至590呎高。研究人員表示，這有緩解人手不足的問題外，更可以減少浪費建策材料。

隨全球3D打印技術發展一日千里，若是次計劃能成功實行，將可能開啟由AI控制3D打印建築的各種發展的可能性。

【AI芯片】Intel推出新型AI芯片Gaudy 2　挑戰NVIDIA市場地位

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責任編輯：文睿

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