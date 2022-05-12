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【烏克蘭戰爭】立陶宛列俄羅斯為恐怖主義國家 斥俄軍種族滅絕

環球政治 09:05 2022/05/12

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俄羅斯軍隊被指於烏克蘭布查鎮屠殺平民，面臨多國制裁。立陶宛國會一致通過一項決議，將俄羅斯列為恐怖主義國家。立陶宛國會譴責俄軍，在烏克蘭多個城鎮干犯戰爭罪及種族滅絕罪行，並主張設立國際法庭調查俄軍的行為。

【烏克蘭戰爭】烏指破俄軍攻勢 重奪哈爾科夫村莊 【下一頁】

立陶宛國會128名議員周二（10日）全體表決通過協議，將俄羅斯列為恐怖主義國家，以及承認俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭對烏克蘭人民構成種族滅絕。

立陶宛國會的聲明指，俄軍在布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）、馬里烏波爾（Mariupol）、博羅江卡（Borodyanka）、戈斯托梅利（Gostomel）等烏克蘭城鎮，蓄意有系統地針對平民展開轟炸行動。

俄羅斯一直否認曾在烏克蘭干犯戰爭罪，稱西方國家偽造證據，在布查鎮發現屍體是「挑釁」（provocation）。

立陶宛國會呼籲北約、聯合國、歐盟及其他國際機構承認俄烏戰爭涉及種族滅絕，並要求俄羅斯為戰爭罪負責。

該國更呼籲設立特別國際刑事法庭，負責調查俄軍入侵烏克蘭期間的行為。

【烏克蘭戰爭】聯合國大會通過 捷克取代俄為人權理事會成員 【下一頁】

立陶宛料為全球首國將俄羅斯列為恐怖主義國家，加拿大國會下議院上月也通過一項動議，承認俄羅斯正對烏克蘭人民實施種族滅絕行為。

立陶宛上月已率先宣布停止進口俄羅斯天然氣，成為歐盟首國。

牛津大學國際關係專家拉馬尼（Samuel Ramani）於Twitter發文警告，指立陶宛的舉動引起俄羅斯強烈反應，更指有俄羅斯議員警告，俄羅斯可以完全切斷與立陶宛的經濟聯繫。

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責任編輯：鄭錦玲

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