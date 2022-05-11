【買樓理財】見證屯門樓市升浪　38年前斥27.9萬買三房　長情業主勁賺26倍

再有長情業主賣樓，美聯物業潘偉良說，屯門美樂花園有業主持貨超過38年，日前以765萬元出售其三房單位，帳面升值逾26倍。

潘偉良表示，成交單位為美樂花園3座低層G室，實用面積699平方呎，三房間隔，原業主有見近日市況向好，決定沽貨套現，單位終以765萬元易手，實用呎價約10,944元。

資料顯示，原業主於1984年3月以約27.9萬元購入上述物業，持貨超過38年，現帳面賺約737.1萬元，物業期內升值逾26倍。

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