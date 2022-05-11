▲ 【國泰293】國泰航空：未來數月每月燒錢縮至少於5億元 6月起恢復每日往來香港倫敦、4月貨運量明升實跌

國泰航空 （00293） 4月客貨運營運表現從3月低位反彈，4月載客人次按年增82%至4.08萬人次，僅及2019年疫情前1.3%；4月貨運量以重量計按年升26%，但更反映收入的「貨物收入噸千米數」就按年跌13%，相當於疫情前37.6%。國泰航空表示，港府最近調整旅遊限制和檢疫要求有利促進恢復旅遊活動，料6月初可每日經營來往香港倫敦的客運航線，同月復飛歐洲及美洲的長途貨機航點。

國泰航空初步評估，營運現金消耗於未來數月減至每月少於5億元，較近月每月消耗約10億元改善，但較去年下半年現金收支平衡仍有差距。

上海疫情衝擊國泰航空客貨運

國泰航空指出，4月客運業務表現有所改善，因應9國禁飛令解除，市民從外地 （尤其英國）回港的需求增加，4月客運運力較3月多25%，但只及疫情前2%。不過因應上海的新冠疫情，國泰月內減少前往中國內地的航班班次。

在貨運方面，國泰航空4月首度重飛法蘭克福，為去年底以來首次有前往歐洲的貨機航班，但4月貨運運力只為疫情前29%。上海疫情令出口貨運影響，但海路運輸有助紓緩跨境貨車運輸的樽頸，香港市場的空貨量需求開始恢復，而其他市場貨運需求穩健，來自東北亞及美洲的機械零件和工業產品的貨運需求尤其殷切，4月底表現尤為強勁。

國泰於4月推出「優先運送」服務，令客戶處理具時限性的貨物時，提供針對不同貨運需要的一系列訂艙選項，服務被視為與專營貨運的速運公司服務類似。

國泰預期6月客運、貨運運力進一步提升

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，因應香港檢疫要求調整，會在未來數月積極增加客運航班，除了6月初起每日均有往來香港及倫敦希斯路的航班，也將恢復或增加往來美國、澳洲、新西蘭及印度等多個重要市場的航班。

貨運方面，林紹波稱，6月起復飛歐洲及美洲的長途貨機航點，亦會恢復貨機航班往來阿聯酋、沙地阿拉伯及柬埔寨。雖然上海和中國內地其他地區的防疫措施 繼續影響整體市場需求，將繼續靈活調整網路，盡力滿足需求。

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