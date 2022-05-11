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【職場熱話】畢業生月入17K感入不敷支 沒家底兼滿身學債感無助 初嘗投資又賠光月薪

理財智慧 17:14 2022/05/11

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香港物價高昂，不少人也能感到生活的沉重壓力，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己剛畢業人工低，然而香港百物騰貴，人工只能僅僅應付生活所需，日常根本難以儲錢，樓主因而對於生活不再抱有希望，更指出可能拿綜緩排公屋比現時還好。

樓主指自己現時22歲剛畢業，月入17K，而他前後差不多寄出了500封求職信，面試了很多間公司，最後才有一個17K的取錄通知，而他每月需給家用5000，平日吃飯坐車又需約6000，如此一來，薪金經已所剩無幾，樓主指自己沒有家底，而且背負學債感到壓力十分沉重，近日他為了抗通脹而作出了一投資決定，可是單單一星期，他經已差不多輸了整個月的薪金，他因而感到絕望。

【職場熱話】公司HR太保守？ 因面試者外表一特徵 稱對方沒誠意 終決定不取錄 【下一頁

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「每做一年便轉一次工，很快便能加到50K了。」，「你可以帶飯，不要買飯。」，也有人指，「吃飯坐車應該不用6K吧，你自己不懂得慳罷了。」。

【延伸閱讀】【筍工推介】郵政署招聘助理經理 月薪逾2.4萬元 每半年按表現發放獎金【下一頁

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另有網民指，「你現時的工作有沒有發展前景？若沒有便繼續找工加轉行吧！」，「你現時月薪這麼低，倒不如花光它來讓生活過得更好。」。

【職場熱話】新上司吹毛求疵 用盡奇怪招數迫走下屬 打工仔感不滿 【下一頁

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：關海儀

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