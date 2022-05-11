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日本擬下月起 每日入境旅客上限增至兩萬

環球社會熱點 17:17 2022/05/11

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日本計劃逐步放寬防疫及入境限制，打算最快6月起放寬入境人數由每日一萬增至兩萬人，最快本月先接待小型旅行團。日本內閣官房長官松野博一同日建議，民眾在戶外可無需戴口罩，只需保持社交距離。

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日本3月起放寬入境限制，容許商務旅客、留學生等非旅遊觀光目的外國旅客入境，3月底全面解除各地緊急狀態，上月初更提高每日旅客入境上限至1萬人。

日媒周三（11日）引述多位日本政府消息人士透露，當局打算將每日入境旅客人數上限提高一倍，增至兩萬人。當局將視乎疫情與機場檢疫機制，最快可能6月起實施。日本政府更考慮本月先接待小型旅行團，再分階段迎接外國旅客。

松野博一表示，政府會在新冠疫情與社會經濟之間取得平衡，分階段放寬入境限制，逐步增加入境旅客人數。他同時提到國內防疫措施，建議民眾只要在戶外保持足夠社交距離，可無需佩戴口罩，尤其是在高溫及濕度高的日子。

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松野博一稱，民眾除下口罩後，應避免與他人近距離交談，亦呼籲民眾交談時緊記戴口罩，保持適當距離。

日本過去單日錄逾4.1萬宗確診，51人死亡。當地要求入境人士需接種獲厚生勞動省認可的新冠疫苗，首兩針必需是輝瑞（Pfizer，港稱復必泰）、阿斯利康（AstraZeneca）、Moderna或強生。入境者要持有效新冠檢測陰性證明。

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責任編輯：郭麗明

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