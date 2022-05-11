【樓市趣聞】良心業主減價約30萬　賀買家購新婚居所

樓價回升，買家加快入市。利嘉閣梁均耀表示，青衣翠怡花園1座中層C室，實用面積365平方呎，兩房間隔，外望園景，原開價600萬元，終以570.8萬元易手，實用呎價約15,638元。

梁均耀透露，買家計劃買樓作新婚之用，而首次到區內視察後，認為屋苑旺中帶靜，交通方便，故鎖定單位後即約翻睇及議價。原業主有見買家為年輕新婚上車客，故累減近30萬元。

資料顯示，原業主於2010年以185萬元購入上述物業，持貨約12年，現帳面升值約385.8萬元，物業期內升值約2.1倍。梁均耀稱，屋苑目前放盤量約74個，入場價498萬元起。

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