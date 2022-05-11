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【恒指目標】 大摩料大市「接近熊市後期」 預測恒指明年中目標21500點 最牛見26500點

股樓投資 16:47 2022/05/11

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大摩發表研究報告指，預期恒生指數明年中基本情景目標為21500點，最牛見26500點，最悲觀為17000點。國指方面，明年中基本情景目標價為7330點，最牛見8820點，最悲觀為5830點。A股方面，滬深300指數基本情景目標為4300點。該行指，考慮到內地疫情，以及地緣政治、宏觀經濟放緩、啟動縮表等全球多變的情況，預期短期市場將維持波動，並指政策寬鬆周期正在形成，但時間和規模取決於疫情控制。

國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股【見下頁

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報告指出，MSCI中國指數經歷14個月調整後，正朝熊市後期進發，但最後一段走勢會較顛簸。該行又指，疫情和隨後的限制措施對企業盈利造成下行壓力，亦限制潛在中國即時放寬政策的效應，不過，最新的中國中央政治局會議釋放了積極信號，短期在新興市場框架內，仍維持對中國股票的同等權重。

大摩指，繼續看好原材料和工業股，因可受惠於中央加強基建活動，但對消費相關行業持審慎的看法，如零售、汽車及消費必需品股。

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記者：郭秀慧

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大行報告 中共中央政治局 MSCI中國指數 恒生指數 地緣政治 中國指數 工業股 恒生中國企業指數 滬深300指數

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