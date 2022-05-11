九龍城瓏碧首批50伙　開放式折實499.8萬起入場

由內房碧桂園（02007）發展的九龍城瓏碧，今（11日）公布首張價單，涉及50伙，折實最平售499.8萬元起。項目明天（12日）起開放示範單位予公眾參觀，料最快下周將展開銷售。

瓏碧首張價單推出50伙，涵蓋8個開放式、34個一房及8個兩房單位，價單定價介乎576.7萬至1,155.7萬元，價單呎價則由25,155至31,216元。以最高折扣率13%計，整批折實售價由501.7萬元，至最貴1,005.5萬元，折實呎價則介乎21,887至27,198元。發展商額外為所有開放式單位提供2萬元傢俬組合優惠，因此開放式戶入場價由約499.8萬元起。今批入場單位為5樓B室，實用面積213平方呎，屬開放式間隔，折實售499.8萬元，折實呎價23,465元。

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碧桂園（香港）營銷管理部總經理林曉箐形容，瓏碧首批定價貼市價，價格貼近九龍區核心區項目，最快下周推售。她指出，區內已數年未有全新盤推出，故相信市場反應熱烈，並指將視乎市場反應決定加推及加價幅度。

資料顯示，瓏碧位於九龍城賈炳達道138號，共提供190伙，實用面積由213至414平方呎，間隔由開放式至兩房不等，項目設兩層住客會所，預計關鍵日期為2023年3月15日。

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