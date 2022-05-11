【職場熱話】 35歲買樓算遲？ 同事為買樓省吃儉用7年 終成功買700萬樓

不知道大家認為在甚麼年紀買樓最為適合呢？若年紀到了一定歲數，你又會否選擇買樓呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己有位35歲的同事，平日省吃儉用原來是為了買樓，而導致他這麼遲才能買樓的原因是因其不懂理財，最後樓主反思懂得理財是十分重要的。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「35歲才有能力買樓很出奇嗎？」，「真的要好好理財。」，也有人指，「事實很多人是因為懂得投資才能上車，而非只懂儲錢。」。

另有網民指，「35歲也叫老？早前有退休夫婦買53年樓齡的唐樓。」，「無論有否理財，30歲左右買樓其實也是合理範圍。」。

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責任編輯：關海儀