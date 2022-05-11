【提防詐騙】金管局：「弘利豐」涉虛假聲稱　實非受監管機構、儲值支付工具持牌人或核准貨幣經紀

▲ 【提防虛假】金管局：「弘利豐」涉虛假聲稱 實非受監管機構、儲值支付工具持牌人或核准貨幣經紀

金管局表示，收到市民查詢，指一間名為「弘利豐」的公司，使用虛假的金管局文件聲稱由於局方對其進行監管行動，因此要求其客戶繳付相關款項。金管局澄清該聲稱與事實不符，而「弘利豐」並非金管局監管的認可機構、儲值支付工具持牌人或核准貨幣經紀。

金管局已經向香港警方舉報事件。市民如懷疑遇到欺詐，應立即聯絡警方（商業及電腦罪案熱線：2860 5012），以便警方跟進和調查。

受金管局監管的認可機構紀錄冊和儲值支付工具持牌人紀錄冊 （https：//www.hkma.gov.hk/chi/regulatory-resources/registers/） 以及核准貨幣經紀一覽表 （https：//www.hkma.gov.hk/media/chi/doc/key-functions/banking-stability/banking-policy-and-supervision/name_list_chi.xls） 均可從金管局網站查閱。

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