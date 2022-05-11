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【千手公關@iM網欄】後疫情新常態 等開關把握機遇

名人薈萃 16:30 2022/05/11

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新冠變種病毒Omicron爆發為香港帶來的第五波疫情過去了，它令香港人經歷了極之不容易，甚至對不少人來說是痛苦的4個月，有專家說要小心第六波的來臨⋯⋯

後疫情全球CEO關注點

我們從事公關工作其中主要的一環，就是要經常預計不同環境因素，包括經濟前景丶一日千里的科技發展及社會環境等帶來的挑戰和機遇以作不同情景（Scenarios）的評估及「兩手準備」。

疫情也帶來了很多新常態，也讓不少人為自己的工作和生活作出反思。公關工作也一樣，必須緊貼市場脈搏及與時並進。早前看到一個全球性的研究指出，後疫情全球CEO最關注的是：增長、效率及數碼化轉型。對公關同業來說這也是極具參考作用，畢竟我們的工作必須能配合公司大方向，急管理層所急才變得更有意義。

過去數月，筆者與不同人士在不同場合均會談到一個話題：經過新冠疫情兩年半以來的洗禮，我們應該如何裝備自己，籌謀工作，以在疫情穩定下來丶開關之時能及時把握機遇，再大展拳腳。有人說公關業未來前景必須與科技同步，也有人說公關與市場推廣之界綫日益模糊，必須有協同效應，不再各自為政。

機會是留給有準備的人

在眾多想法之中，不少同業們也正面對一個共同的難題，就是人才流失，招聘困難，正所謂「有工沒人做，有人沒工做！」事實上，似乎除了我們之外，也有不少行業遇到同樣問題。畢竟在過去兩年以來，無論是在新聞報道上或身邊的朋友，朋友的朋友，都有不少因為各種原因離開了香港。
往往離開的正正就是，公司內中層人士或較有工作能力的一群。不過這也代表了時勢可以做英雄，對於一些畢業生丶公關行業入行不久的朋友，這時的人才荒正正就是他們大展拳腳丶上位的機會。老生常談，「機會是留給有準備的人」又一例證！

作者_也許（馮加宜）簡介：
資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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撰文 : 也許（馮加宜）

欄名 : 千手公關

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