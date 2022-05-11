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【職場熱話】港男於買賣平台出售手機 轉新工後發現上司是買家 結果慘被迫退款

理財智慧 17:14 2022/05/11

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相信不少人也試過於買賣平台出售物品，不知道大家又有沒有甚麼特別的經歷呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己早前於買賣平台放售了一部手機，並有存下對方的手機號碼，而近日他剛轉了新工，竟發現原來那買家竟是…… 

樓主經歷：

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【職場熱話】打工仔任職市場策劃  卻因一事被老闆事事針對  要求身兼多職行政洗碗一腳踢 【下一頁

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「為甚麼這情節好像在漫畫裏看過。」，「 你上司也太小氣了吧！」，也有人指，「你與他如此有緣嗎？」，「他這樣是在濫用職權。」，「經已過了3個月，也太久了吧！」。

另有網民指，你可以跟上司說：「那手機是我朋友叫我替他放售的，或許他的聯絡方法給你？」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：關海儀

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