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【港銀動向】富邦銀行首季中小企貸款按季增6至7%　料第四季推App供中小企開戶

股市 16:28 2022/05/11

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富邦銀行（香港）高級副總裁兼商業銀行部主管黃志浩表示，今年首季，該行的中小企貸款按季增長6至7%，預計今年中小企貸款會有兩成增長。該行的按證公司中小企融資擔保計劃下八成、九成信貸擔保業務，今年首季按季增長三至四成，希望今年該業務按年增長一至兩倍。

該行分別位於荃灣、觀塘的中小企中心，先後於去年9月、今年3月底投入服務，料今年下半年會在九龍開多一間中小企中心，屆時料增聘逾10名團隊客戶經理。他指，今年首季的疫情影響了該行中小企上客量，普通開戶客量減少，目前該行共有1萬多個中小企客戶，然而，受惠於客戶介紹上游或下游客戶，貸款客量則錄得增加，按年增幅雙位數。今年該行中小企業務較多做零售、餐飲、服務業等，目前亦開始做環保、新能源、建造等行業客戶業務，而荃灣的中心較多服務零售業客戶。

疫情影響　中小企上客進度有落差

美國加息下，港息逐漸隨上，黃被問到會否影響中小企客戶業務時指，加息會是企業客戶考慮之一，確會減低部分客戶借錢意欲，惟認為許多企業客戶在去年底希望擴展業務，加上租金現調整，入市做生意意欲增加。

該行管理層去年表示希望今年客戶數量可翻倍、中小企貸款增長能助今年該行整體貸款增長提升3個百分點，被問到達標的難度，黃認為，有關貸款增長的目標應今年達標，上客量則因首季疫情影響減慢經濟活動令進度有落差，但今年第四季會推出網上開戶手機應用程式，料中小企24小時可完成開戶手續，冀加快吸納中小企客戶。此外，未來該行會推出中小企網上申請貸款。

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