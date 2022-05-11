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【保護產業】日本議會通過經濟安全法案　保護供應鏈免受黑客攻擊

科技 16:36 2022/05/11

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日本議會今（11日）通過一項經濟安全法案，旨在保護技術、加強關鍵供應鏈。（法新社圖片）

全球各國積極研究以科技保障國民安全及促進經濟發展，日本議會今（11日）通過一項經濟安全法案，旨在保護技術、加強關鍵供應鏈、對從事敏感行業如銀行、保險、金融，以及關鍵基礎設施的日本企業實施更嚴格的監督。

據悉，該法案的措施主要針對中國，一旦頒布後，將在兩年內實施。此法案將賦予日本政府權力，可命令企業通報其軟件更新，並審查能源、供水、信息技術、金融和交通運輸等14個行業的設備採購。

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隨著俄羅斯入侵烏克蘭，導致黑客進行各類型的網絡攻擊，令日本當局提高安全意識，期望透過此法案，採取更多措施保護供應鍊及基礎設施，免受黑客攻擊和網絡攻擊，並確保關乎國家安全的技術不受威脅。

該立法還為企業提供補貼，幫助鞏固供應鏈，來應對海外零件短缺等問題，亦進一步建立了政府官員對企業進行現場檢查的制度。

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另外，日本政府將資助研究和開發關乎經濟安全的關鍵技術，並且建立日本的秘密專利制度，以確保當地技術不會被其他國家用於開發核武器或其他軍事設備。

責任編輯：吳嘉雯

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