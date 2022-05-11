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【穩定幣幣災】TerraUSD重挫6成、LUNA跌8成　演算法支撐掛鈎美元引信心危機

Hot Talk 16:27 2022/05/11

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【穩定幣幣災】TerraUSD暴跌　演算法支撐掛鈎美元引信心危機

美國聯儲局周二發布兩年一度的金融穩定報告，提及幣值與美元等法幣掛鈎的穩定幣（Stablecoin）加密貨幣風險，若支撐穩定幣的資產貶值或流通性出問題，價格基礎脆弱。報告推出後，號稱以演算法而非現金支撐的穩定幣TerraUSD（UST）大幅插水，原目標與美元「1：1」的TerraUSD，於香港時間周三下午低見0.23美元，最新反彈至0.4176美元，24小時跌幅依然達55%。

用來平衡TerraUSD價值的加密貨幣Terra（LUNA）24小時大跌80%，暫報6.52美元。

TerraUSD價格大跌前屬於全球10大穩定幣之一，其發行機構是總部在南韓的Terraform Labs。

TerraUSD關連公司圖以「比特幣」挽信心　比特幣跌穿3萬美元反受累

與一般穩定幣不同，TerraUSD號稱以複雜供求演算法來維持與美元的聯繫，當每單位價格低於1美元，持有者可換相同價值的加密幣LUNA，令TerraUSD供應減少來推高價值，而非以美元現金或相關資產來支撐。

LUNA所屬的Luna Foundation Guard 周一聲稱，會向場外交易公司提供15億美元貨款，來捍衛TerraUSD幣值，當中一半為比特幣，另一半以借出TerraUSD來購買更多比特幣。

不過，比特幣本周一度跌穿3萬美元，較高位累跌逾一半，有分析指，TerraUSD、LUNA圖以比特幣穩定價值，但反令波動加劇。

目前市場最大的穩定幣分別為 Tether和USDC，Tether總供應為839億美元，USDC供應則為423億美元。

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