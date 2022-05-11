【美股焦點】Coinbase首季虧損逾4億美元　總交易量暴跌近43%

加密貨幣交易平台Coinbase（美︰COIN） 周二（10日）公布第一季度業績，上季虧損4.3億美元，收入按年跌27%至11.7億美元，低於市場預期的14.8億美元，每股虧損1.98美元。消息拖累Coinbase股價跌12.6%，收報72.99美元，盤後再跌19.08%，報59.06美元。

Coinbase總交易量更下降43.5%至3,090億美元，上季為5,470億美元。另外，用戶較去年第四季度有所下降。每月交易用戶 （MTU） 降19%至920萬，低於市場預期的950萬。

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由於市場擔心通脹上升和俄烏戰爭的影響，加密貨幣市場受到極端波動的影響，導致其價格大幅下跌。比特幣已從去年11 月的創紀錄高位下跌了近一半。

Coinbase財務總監Alesia Haas認為，這種市場狀況不是永久的，表示公司仍然專注於長期發展。

比特幣周一（9日）曾跌穿30,000美元大關，據coindesk數據，周三升0.60%，報31,611.70美元。

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責任編輯：黃苑筠