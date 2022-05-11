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【第五波疫情】國泰未來兩周 公布暑期航班安排 憂長期停飛失海外升降時段

股樓投資 17:04 2022/05/11

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國泰航空(00293) 舉行股東周年大會，主席賀以禮在會上指出，隨著港府由5月1日起理順熔斷機制和機組人員防疫安排，國泰正重新安排機組人手，期望可在一至兩周公布暑假航班安排。賀以禮承認，本港航空恢復落後全球多地，目前國泰雖沒有失去海外航班升降時段，但若長期維持低航運量，將面臨失去時段風險。國泰全日收報7.84元，上升0.5%。

【恒指季檢】 富瑞料4股染藍機會高 邊4隻有望成藍籌新貴？   詳情請看【下一頁

國泰另對今年貨運市場前景樂觀，但內地疫情令大灣區及上海等地物流受到短期影響，已尋找東南亞等地需求彌補有關影響。集團認為，今年貨運表現仍取決於供求雙方的演變。集團顧客及商務總裁林紹波表示，貨運仍然保持正面，現時有來自不同地區的貨運需求，但今年頭數月，因機組人員受到嚴厲的防疫政策，從而影響公司貨運服務，但自政府放寬熔斷機制及其他防疫政策後，相信未來在貨運方面將可逐漸復甦，但由於內地疫情嚴重，或會影響短期到內地或大灣區的貨運需求，但公司已作出調整，所以對今年貨運盈利前景仍然保持正面。

摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

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