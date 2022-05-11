【網絡安全】黑客組織Conti攻擊國家網絡　美國懸紅7千萬追捕

▲ 美國政府上周宣布，提供資訊協助逮捕Conti首腦及集團的任何人士，將可獲得最高1,000萬美元（約7,849萬港元）懸賞，希望能與其他國家合作，將Conti繩之於法。（官網截圖）

各個黑客組織的攻擊能力愈來愈強，國家也紛紛加強網絡保護，以免國家資料外洩而受到威脅。黑客組織Conti於4月時攻擊了哥斯大黎加多政府機關，並公布了50%竊得的資料。美國政府上周宣布，提供資訊協助逮捕Conti首腦及集團的任何人士，將可獲得最高1,000萬美元（約7,849萬港元）懸賞，希望能與其他國家合作，將Conti繩之於法。

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據台媒《iThome》報道，美國國務院透過跨國組織犯罪獎勵方案（Transnational Organized Crime Rewards Program，TOCRP）的條例表示，只要能提供與黑客組織Conti核心領導人物的身份及所在位置的有效資料的人，可獲得1,000萬美元（約7,849萬港元）酬賞；而提供黑客組織Conti其餘犯罪人士資料的人，可獲得500萬美元（約3,924萬港元）酬賞。

據悉，該黑客組織於過去兩年已涉嫌參與數百宗勒索軟件案件，當中近半的受害者為企業，向Conti支付的贖金已超過1.5億美元（約11.7億港元）。而於今年4月時，Conti更攻擊了哥斯大黎加政府機關網路，包括財政部、海關及稅務系統。該黑客組織更公開了50%哥斯大黎加的資料，使該國總統宣布國家進入緊急狀態。

Conti的成員大多來自俄語系國家，雖然美國並沒有詳細說明急於逮捕Conti的原因，惟外界推測與俄烏戰爭一事相關，美方擔心會因為支持烏克蘭而成為Conti的攻擊對象。

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責任編輯：文睿

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