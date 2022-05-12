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【居屋裝修】夫婦住554呎美松苑 58萬變身鄉村小屋 顏色配搭具新鮮感 懷舊壁燈地磚最吸睛

理財智慧 17:08 2022/05/12

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兩口子置業當然要好好裝修一番，市面上普遍裝修風格可能是日系或清新為主，而鄉村風格也頗為特別，不知大家又會否考慮呢？是次要介紹的單位是位於沙田大圍美松苑，實用面積554平方呎，裝修費約58萬。單位最大的間隔改動是在客廳位置間了一間書房，同時亦擴大了原有洗手間的空間，全部設計連裝修大約用了約4個月。

這單位居住了2人，包括夫婦二人。裝修原因是戶主新購入單位，需要變動室內間隔以配合其要求。單位裝修設計特點是用上較多木質板材設計天花以及牆身，設合戶主喜好。設計師更特意揀選木質吊扇燈、實木枱椅、懷舊壁燈、布梳化、碎花窗簾等，大大增強鄉村風的感覺。

在設計上，戶主要求鄉村風風格為主，他同時亦喜歡繽紛鮮明的色彩；間隔方面要求有衣帽間及書房；而浴室則要有浸浴缸。設計時遇到困難是由於屋主喜歡單位較為七彩繽紛些，所以設計師要在適當位置上用上白色作配搭，才能令色彩更顯眼和特出。而全屋不同位置用上不同顏色作配搭，如綠色、淡橙色、黃色等，避免單一而且具新鮮感。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

首先在入門的玄關位置放了木椅子，可在鞋櫃旁邊供坐下換鞋。設計師在地面鋪上六角形花紋磚、天花掛了盞復古吊燈、牆壁掛了特式裝飾豐富了狹長的玄關，讓走廊不會過於單調和沉悶。

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在客飯廳方面，由於儲物空間盡量歸納在主人房、衣帽間及書房內的地台及高身櫃，令飯廳只擺放一組綠色高身飾物櫃點綴空間及窗邊做了咕𠱸椅供親朋好友坐。書房是半開放式設計，牆身做了玻璃活動窗，可隨時打開，能夠與客廳作互動。同時書房用了玻璃門，能有效引進戶外的陽光，增加屋內空間感。房內長曲呎形書枱供工作用途， 木高身櫃可擺放大量書籍和雜物。

在廚房，牆身及地下磚都用了復古方形磚，櫃門手抽選了古銅色作襯托。在洗手間，設計師擴大了原廁的間隔，更設置浸浴缸,，讓戶主休閒時可以享受寧靜舒適時刻，而繽紛的牆身磁磚與全屋色系作呼應，無論是洗手盆、浴室鏡還是壁燈亦特別選取了較為復古感的款式，更添質感。

在主人房的地台上放置雙人床，旁邊設有矮身櫃可供戶主擺放少量衣物，加上配合花紋床具用品和碎花牆紙，大大增強鄉村風的感覺。在衣帽間方面，房內兩旁衣櫃可擺放大量衣物及褽衫板等物件。兩間房間均設有地台，能讓戶主作收納之用，大大增加儲物空間。

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費用：

清拆： $20,000

水電： $90,000

泥水： $80,000

木工： $120,000

油漆： $40,000

雜項： $30,000

全屋傢俬： $200,000

總共： $580,000

*資料及圖片由 Legend Design International Limited 提供

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責任編輯：陸盈希

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大圍 美松苑 居屋 裝修設計

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