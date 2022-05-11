北韓傳發生「國家級」事件 突下令全國封鎖禁足

專門跟進北韓新聞的網站NK News報道，北韓首都平壤近日發生異常事情，北韓當局周二（9日）命令平壤居民留在室內禁止外出。有指北韓估計出現「國家級問題」，並實施全國封鎖令。

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NK News引述多名平壤消息人士指，當局周二下午起命令所有民眾留在室內，禁止外出。民眾爭先恐後回家，巴士站排起長長人龍，亦有人急步趕歸家。當局未具體說明何時撤銷命令，NK News消息人士估計是「國家級問題」，認為當局在全國實施封鎖指令。

但NK News在當日下午5點在坡州附近的南北韓邊境，仍拍攝到民眾如常耕種。

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北韓目前的封鎖原因及詳情仍未明。不過有在平壞工作的外國官員表示，北韓當局在新冠疫情爆發前已時常實施禁足令，上周亦臨時下令禁止民眾外出。消息人士估計當時封鎖原因與沙塵暴有關，而北韓據報過往多次因為來自中國的沙塵暴吹襲，要求平壤居民留在家中。

另一方面，中國的遼寧省和吉林省新冠確診病例上升後，北韓與中國已暫停陸路貿易。

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責任編輯：郭麗明