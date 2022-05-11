【小米1810】雷軍預計智能工廠第二期明年投產 毎年可生產1000萬部高端手機

小米(01810)創始人暨董事長雷軍，今日在其個人微博上表示，《央視》一年多前報道小米智能工廠（前一期），是一個實驗室級別的工廠，絕大部分設備和系統都是小米和小米投資的公司自研的。至於智能工廠第二期，預計明年年底開始投入生產，這是一個年產1,000萬高端手機的大規模智能工廠。小米全日收報11元上升1.6%。

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日前曾有傳聞指，內地網上早前流傳一份小米汽車供應商招募公告。文件顯示，該項目為小米汽車科技有限公司整車焊裝線體項目，項目所在地為上海，惹來坊間猜測小米將會在上海新建第二座工廠。然而一位小米汽車內部人士向內媒表示，小米汽車目前沒有在上海建立工廠的計劃，網絡上流傳的截圖訊息理解有錯誤。小米汽車只是委託了一家上海的招標公司進行相關項目的招標。

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