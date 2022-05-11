【恒指季檢】 富瑞料4股染藍機會高 邊4隻有望成藍籌新貴？

恒指公司將於下周五（20日）收市後，公布恒指成份股季度檢討結果。富瑞預料中芯國際（00981）、中升控股（00881）、協鑫科技（03800）及藥明康德（02359）成為藍籌新貴的機會較高。當中，中芯國際今日（11日）股價表現最好，最多升8%，高見16.38元，暫報15.9元，升4.9%。

大和料港股估值續低 推薦14隻首選股份【見下頁】

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與此同時，該行另外列出4隻股份或獲納入，但料機會較低，包括龍源電力（00916）、華潤電力（00836）、海爾智家（06690）及京東健康（06618）。

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記者：郭秀慧