高盛建議留意3大投資主題 另據盈利指標選出21隻首選港股

高盛發表亞太區市場報告，指出市場正面對三大挑戰，包括美元強勢，美國息口向上及當地經濟出現衰退的風險。MSCI亞太區(日本除外)指數今年以來累跌約16%，為2000年科網股泡沬爆破以來的最弱表現。該行把MSCI亞太區(日本除外)指數未來12個月目標，由670點下調至630點，水平等同預測市盈率12.7倍。

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高盛又建議投資者留意3大投資主題，包括受惠美國加息的亞洲金融板塊，受惠商品上升周期的產業，以及維持定價和毛利能力的企業。該行看好的板塊包括銀行、科網、汽車、金屬和半導體等。而於另一份較早前推出的亞太區策略報告，高盛根據盈利重評領先指標，列出21隻首選買入的港股。

高盛首選港股名單：

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