鄧成波家族14.2億沽汀蘭居　5年蝕2.6億　曾叫價逾23.8億放售

近年連環沽貨的「舖王」鄧成波家族，新近以約14.2億元出售荃灣汀蘭居，相較5年前購入價，帳面蝕約2.6億元。而買家為恒地（00012）李兆基女婿鄭啓文持有的華大酒店。

華大酒店（00201）、順豪物業投資（00219）、順豪控股（00253）聯合公布，以約14.2億元收購荃灣汀蘭居。值得留意的是，汀蘭居在2021年12月15日的估值為24.6億元，即是說，今次成交價較去年底估值平逾10.4億元。

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資料顯示，鄧成波家族於2017年以16.8億元購入汀蘭居，據報一年前放售物業，當時叫價約23.8億元，但未獲承接，其後降低意向價，終以14.2億元沽出，持貨5年，帳面貶值2.6億元，即15%。

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