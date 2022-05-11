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大埔豪宅命名「林海山城VILLA LUCCA」　已獲批預售　料季內登場

股樓投資 15:47 2022/05/11

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由希慎興業及香港興業發展，位於大埔的低密度豪宅項目，命名為「林海山城VILLA LUCCA」，項目已獲批預售樓花同意書，料短期展開銷售步伐。

希慎興業有限公司執行董事及首席營運總監呂幹威指，項目背靠八仙嶺，面臨船灣淡水湖及吐露港，享背山面海天然環境，故命名「林海山城」，體現項目優勢。他續指，項目樓書正在密切籌備當中，待將適時推出登場。對於近日眾多新盤齊發，呂幹威表示，不擔心競爭過大，對項目銷情相當具信心。

香港興業國際集團有限公司董事總經理鄧滿華則指出，附近豪宅地段已多年沒有全新項目登場，相信項目可滿足客源。他表示，項目計劃以現樓形式推售，亦會開放現樓登位予公眾參觀，現時興建築進度已「八八九九」。林海山城位於大埔露輝路36號，共提供262伙，設分層單位及洋房，其中洋房共有36伙，實用面積由約3,000至8,000平方呎，而分層單位實用面積皆達1,000平方呎以上，預計關鍵日期為2023年6月30日。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 大埔 豪宅 香港興業 希慎

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