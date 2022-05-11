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【職場熱話】常工作未夠2年便離職 無不滿但就想轉工 港男感困惑

理財智慧 17:01 2022/05/11

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職場規劃尤其重要，如每份工作做多久，能否學到甚麼？若然自覺不合適，可能便要考慮轉工了。而近日就有網民在「連登」討論區發文指自己每次工作未夠2年便會想辭職，但其實並無不滿，就是不想繼續在同一地方工作，因而詢問他人多長時間才決定轉工。

樓主指每份工都沒有做夠2年便會辭職。現在已經第五份工作，做了8個月，最近又想開始找工作。他稱其實沒有什麼不滿，但不知道為什麼就是想找新工作，而每次轉工都會加少許薪金，因而欲知大家通常多久轉一次工。

【筍工推介】郵政署招聘助理經理　月薪逾2.4萬元　每半年按表現發放獎金見下頁

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同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

有網民認為「大概一至兩年，出來社會工作很應該跳槽幾次，一來不跳槽薪金不會加，二來可以嘗試不同公司文化，找到適合就可以考慮長做」、「香港除了專科專業，一年可能加幾%。轉新公司至少20%。除非行頭窄或無上升空間，如果只做一份工不如做公務員」、「工作第5個月，短期內發現很多問題，但人工福利尚可。重點你工作為了甚麼？薪水、學習、還是好同事？」。

【職場熱話】同事「瞓過龍」要求WFH 不獲批竟轉請病假 被斥厚面皮下一頁】 

亦有網民與樓主有類似情況「除了畢業第一份工長過一年，之後都是一年轉一次」、「我無一份工做多過三年，通常累積到一定不滿就會想走」、「我情況和你一樣，工作四年，在做第三份工，想30歲前薪金跳高一點」、「半年至一年，我做多過一年就會不舒服」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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