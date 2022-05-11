▲ 【豐田Toyota】豐田汽車料今財年利潤減少兩成 原材料價格出現史無前例式上漲

豐田汽車Toyota（日：7203）上季經營溢利下跌33%，遜市場預期，並警告由於原材料價格出現「史無前例」式的上漲，預期今財年利潤將減少兩成，反映這家全球銷量最大的汽車製造商，亦難以擺脫供應鏈緊絀的命運。豐田汽車周三股價一幅跌逾5%，創兩個月來最大跌幅。

原材料成本將倍增至1.45萬億日圓

豐田汽車預期，自4月起新財政年度，原材料成本將倍增至1.45萬億日圓，因此公司預計會轉換低成本原材料。公司預計今年售出885萬輛汽車，按年增長7.5%。

財務總監Kenta Kon表示，需要考慮如何面對原材料價格上升的問題，同時要與零部件製造商及供應商聯手，應對有關情況，豐田並會致力減低使用的原材料數量，並換成相對便宜的原材料。

豐田預計，今財年經營溢利將由去年度的3萬億日圓，下跌約兩成至2.4萬億日圓。豐田上季經營溢利為4638億日圓，遠低於市場估計的5211億日圓。

受內地疫情影響，豐田5月需要關閉內地8家廠房共14條生產線最多6天，因此早前將5月份產量削減5萬輛，至約70萬輛。

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