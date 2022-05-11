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【職場熱話】高薪則欠奉私人時間 在家工作卻輕鬆 打工仔迷惘不知該如何選擇

理財智慧 17:01 2022/05/11

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打工仔最想當然是加人工，但近年來不少人習慣在家工作。若然讓你們選擇，會選WFH還是獲加薪的工作？近日就有網民在「連登」討論區發文指有兩個工作給予選擇，一個較高薪但要加班，另一個可以在家工作就更輕鬆，因而感到迷惘，不知該選那個才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】13.5K 文職 VS 24k 體力工   畢業生讀社科出身了無方向   沒實習經驗找工感困難下一頁】 

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

有網民認為「當然第一份，價錢爭差太遠」、「WFH比回辦公室更辛苦，上班下班時間超模糊，辦公室偶爾可以唞唞氣，WFH長期以為你有空就隨時新你」、「傻的才會選低薪工作，拿著30K，出去便就可以叫價到35K」。

亦有網民指「第二份，時間很寶貴」、「如果你無經濟壓力，一定選第二份」；更有人稱「3萬是踏腳石，之後去4字頭不難，但2萬你覺得夠用都可以」、「看你做甚麼工作，如果轉工多機會而你又年輕，當然先拉高薪金」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：陸盈希

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