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【職場熱話】畢業生初投職場 不明上司說甚麼 又記不到開會內容感壓力大

理財智慧 17:00 2022/05/11

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每年都有畢業生進入職場工作，面對着與學校不一樣的環境，有壓力也是自然的事。近日就有網民在「連登」討論區發文指自己剛畢業到公司工作數月便已經壓力大到懷疑人生，既不懂上司說甚麼又難以記下開會內容，因而欲知有甚麼解決方法。

樓主經歷：

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【職場熱話】新上司吹毛求疵 用盡奇怪招數迫走下屬 打工仔感不滿 下一頁】 

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

有網民認為「轉工。根本不適合你，找份簡單點」、「我頭半年轉過三四份工，之後第五份做了五年，第六份做了快十年，找到適合自己最重要」、「打工切勿認真，做到就做，不然就第二天做，記得準時走」、「記住目標是岀糧，工作只為岀糧」、「給人罵就當廢噏，不用太上心」。

亦有網民指「外語問題無辦法、記重點就可以，無需記足全個流程」、「兩個情況都試過，習慣就好。，或者請教負責過的同事」、「這些問題不只畢業生才有，要習慣」、「工作就是要問問題，不懂就問到明，請畢業生就是要教，如果連問都不問就是你問題」、「要不恥下問，不要害羞、害羞學不到東西」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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