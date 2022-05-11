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【ET講股通】孫運喜：還看通脹（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:46 2022/05/11

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隔晚美股個別發展，恒指今早低開報19511點，跌121點；午後初段恒指曾升400點高見20083點，惟重上2萬關即再現沽壓，截至3：30pm，恒指暫報19798點，升不足1%，成交1089億元。恒生科技指數則升2.79%，報4015點。頭五大升幅藍籌股分別為：比亞迪 （01211） 升8.2%、藥明生物 （02269） 升7.7%、信義光能 （00968） 升6.7%、美團 （03690） 升6.4%，及吉利汽車 （00175） 升6.4%。內地今早公布最新通脹數據，按年上漲2.1%比市場預期高；美國今晚亦將公布CPI通脹數據，港股怎部署？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：10 - 港股今日市況速覽
01：04 - 汽車、醫藥股撐市   美團升6%成恒指上升動力
02：25 - 大摩指港股步人熊市最後階段  今年最差見17000點  樂觀或見26500點 
03：51 - 內地基金經理指港股抵買    現買科技股好比十多年前亞馬遜
04：40 - 美10年期債息回落至3厘以下   預期美國未來兩月加息0.75厘機會低
06：33 - 拜登指通脹為美國最大問題  或考慮降低部分中國產品關稅
08：15 - 今恒指上升惟成交未配合    港元指數7.849近弱方兌換滙率未轉強   
10：15 - 今晚美國公布4月份通脹數據   市場料由上月8.5%降至8.1%   
11：44 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 、偉易達集團 （00303） 是否可受惠美金強？可冷吼？
16：37 - 偉易達集團 （00303） 反彈未扭轉弱勢，下調勢頭未完，冷吼較冒險
19：25 - 觀眾問股：可吼位買中移動 （00941） ？ 問前景及買賣建議？
22：08 - 觀眾問股：吉利 （00175） 貨底15元，仲揸唔揸？  如冇其他更佳投資機會可坐
25：39 - 觀眾問股：上海醫藥 （02607） 走勢點睇，咩價位可買入？
28：08 - 港股收市市況速報
29：04 - 上證指數走勢向好   已升穿保歷加通道中軌
30：35 - 潛力股推介：招商局港口 （00144）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3249383
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

———————————————————————————————————————————

恒指全日升190點，收報19824點，大市成交1,261億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指今早一度重返2萬關，午後升幅收窄。汽車股和醫藥股表現亮麗，加上新經濟股如美團 （03690） 升逾6%，均成恒指上升的主要動力。惟內房股、內銀股和金融股表現一般，遏抑大市。

內外利好消息紛陳　惟大市成交未配合

消息面方面，市場有不少好消息。大摩唱好港股，認為已步入熊市最後階段，過程會反覆，恒指未來1年目標為21500點，最樂觀情況看26500點，憧憬政策寬鬆利好港股。內地基金經理亦比較樂觀，指現在買入中國科技股，如同十多年買入亞馬遜（Amazon）。

與此同時，美10年期債息回落至3厘以下，有利風險資產。儲局官員相繼放風，未來兩次會議加息0.75厘機會率低，亦紓緩市場憂慮。此外，美國總統拜登（Joe Biden）稱考慮到通脹情況，故有可能降低中國部分產品的關稅。

然而，成交未有增加，令大市缺乏動力，成為隱憂之一。另一隱憂是雖然美元稍回，但港元滙價未見轉強勢頭，仍然偏弱。

大市關鍵　留意美通脹數據及滬指走勢

因此，大市今日在利好消息下，未能做出強勁回升，須留意今晚美國公布的4月CPI數據，市場預期CPI會由3月的8.5%放緩至4月的8.1%，若數字未符預期，市場或會擔心儲局將再收緊貨幣政策。除美國通脹數據外，亦要留意上證指數。上證指數一度升穿前浪頂阻力和保歷加通道中軸，加上升穿MACD信號綫，走勢有向好勢頭，倘回穩造好則有利港股走勢。

潛力股可留意招商局港口 （00144） ，走勢向上，上升趨勢綫趨陡陗，今日升逾1.6%，有望進一步造好，而股價主要阻力位在14.8元，止蝕位在12.9元。招商局港口屬「當頭起」股份，有一定潛力。

【「ET講股通」問股環節，包括︰創科實業、偉易達、中移動、吉利、上海醫藥。立即觀看

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