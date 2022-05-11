【造車新勢力】 理想汽車首季淨虧損按年收窄97% 股價反彈逾一成

「造車新勢力」之一的理想汽車（02015）昨日收市後公布，截至今年3月底止首季收入總額95.6億元人民幣，按年同期增167.5%；按季則跌10%。首季虧損1,087萬元人民幣，去年同期則虧損3.6億元，按年收窄97%；按非美國公認會計準則（non-GAAP）計，淨利潤4.8億元人民幣，去年同期蝕1.8億元，按年轉虧為盈，但按季跌30.5%。業績帶動下，理想股價一度大升16.4%，高見92.5元，暫報89.6元，仍升12.8%，成交額7.7億元。

【港交所 388】 港交所首季少賺31% 投資轉虧1億元 日均成交大減35%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

期內，車輛銷售收入為93.1億元（人民幣，下同），按年增近1.7倍，按季跌10.3%，因首季農曆新年假期令交付量下跌。首季理想ONE交付量為3.2萬輛，按年增1.5倍。其他銷售和服務收入2.5億元，按年增加近1.3倍，按季增加約4%。毛利總額21.6億元，按年飆2.5倍；毛利率22.6%，按年增5.3個百分點。

理想同時預告，受疫情影響，第二季交付量、收入都會錄得按季下跌。集團總裁沈亞楠表示，4月份理想ONE的調價已考慮到所有可預見的成本上升，公司對成本波動方面有嚴格的檢測措施，因此現階段沒有必要再次採取調價舉措。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧